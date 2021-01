PILDID ⟩ Naine jäeti maha, sest ta oli «liiga paks» – nüüd ajab ta OnlyFansis varandust kokku

Texase osariigist pärit modelli endine partner jättis ta maha, sest pidas naist liiga paksuks, kirjutab Daily Star. «Sel ajal, kui ma ülekaaluline olin, kaalusin ma tegelikult veidi üle 99 kilogrammi,» avaldab naine.

«Ma ei tahtnud oma eksiga kuskile minna, sest võis juhtuda, et ta nimetas mind kõikide eest paksuks.»

Miriam sõnas, et kunagi meeldis talle rohkelt kooki ja «kõike suhkrurohket» süüa. Ühel hetkel märkas naine ka, et isegi ta pereliikmed hakkasid teda mureliku pilguga vaatama.

«Ma nägin, et nad vaatasid mind sellise pilguga, et «oh, kui palju ta juurde on võtnud»,» meenutab Miriam.

Ühel hetkel läks ta ka oma tollasest elukaaslasest lahku. «Ta läks mu juurest tänupühade ajal ära. Terve mu perekond oli koos ja nad tahtsid pilte teha.»

Kui Miriam nägi, milline ta nendel piltidel välja nägi, sai ta isegi aru, et ta peab ülesöömise lõpetama. Ta otsustas siis, et hakkab trenni tegema ja tervislikumalt sööma.

«Ma ei julgenud kohe jõusaali minna, seega ma hakkasin kodus trenni tegema. Ma arvasin siis, et kõik vaataks mind mõtleks, et ma olen jõusaalis käimise jaoks liiga paks.»

«Kuid tänu sellele, et ma oma toitumist muutsin ja trenni tegema hakkasin, võtsin ma kolme kuuga palju alla.»

«Ma kaotasin 31 kilogrammi.»

Nüüd kaalub ta umbes 77 kilogrammi, olles suurepärases füüsilises vormis. Lisaks on tal nüüd lausa nii palju enesekindlust, et ta on liitunud OnlyFansi platvormiga ning postitab sinna endast seksikaid pilte.

«Ma liitusin OnlyFansiga, sest ma olen lõbus inimene. Kindlasti on see suureks abiks ka arvete tasumisel.»

Lisaks sellele, et Miriam on nüüd oma elu parimas vormis, on ta ka õnnelikum kui eales varem. «Ma olen palju õnnelikum kui varem.»

«Ma tahan, et inimesed vaataks mind ja mõtleks, et «kui tema sai sellega hakkama, siis saan mina ka»,» lisas kaunitar.