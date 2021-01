LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas Argo Aderi abikaasa on koos lastega mehest lahku kolinud?

Argo Aderi abikaasa Maarja Kerner-Ader jagas nädalavahetusel Instagrami-lugudes kahte postitust, mis viitasid sellele, et ta on kolinud uude majja.

«Esimene hommik uues kodus,» kirjutas Maarja oma postituse juurde ja kirjeldas, et elab nüüd Circle K kõrval. Lugejale hakkas aga silma lause, mis äratas kahtlust, et Maarja on abikaasast lahku kolinud: «Aga oma lemmikkohvi järgi ikka minna ei saa, kui kolm last kodus ja meest pole. Kohvimasinat ka veel pole.»