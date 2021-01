PÕNEV! ⟩ Vaata, millised sisuloojad andsid teada, et alustavad oma taskuhäälinguga!

Viimastel päevadel on andnud oma uuest ettevõtmisest teada lausa kaks Eesti tuntud suunamudijat, Maria Rannaväli ja Merilin Taimre. Paistab, et podcastid on sisuloojate seas üha populaarsust kogumas, sest neid sirgub kui seeni peale vihma.