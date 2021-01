Putin tegi esimest korda Musta mere äärse megavalduse kohta suu lahti

Putin sõnas 25. jaanuaril üliõpilastega video vahendusel oma Moskva lähedasest Zavidovo residentsist vesteldes, et see ei vasta tõele ning sealne maja koos maaga ei kuulu talle ega ka mitte ühelegi tema pereliikmele, teatab reuters.com.

Venemaa president lisas, et villa on opositsiooni poolt rahva ajupesu käigus talle kaela määritud. Ta jätkas, et tal ei ole aega Navalnõi pikka videot vaadata, kuid ta nõunikud näitasid talle katkendeid ja ta võib käsi südamel öelda, et neis näidatu ei kuulu talle.