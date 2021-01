Kati Saara Borodina valgussõdalaste mõttemaailmast: sinuga jagab ruumi nähtamatute abiliste võrgustik

Intervjuu alguses tutvustavad «Õhtu!» saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov Katit kui Madre Kati Saara Borodina, sest tema poeg on valgusrüütel ja ta ise on valgussõdalane.

«Mida see tähendab, kes on Madre ja kes sa nüüd oled?» küsis Jüri selgituseks.

Kati Saara selgitas, et tema poeg Richard Murutar on Püha Graali vennaskonna liige: «Ja kui tegeletakse valgusjõudude tugevdamisega, erineval tasandil, kui nende hulgas üks juhtub olema Püha Graali vennaskond, siis sellise valgusrüütli ema on automaatselt Madre.» («Madre» tähendab hispaania keeles «ema» - toim).

Võid täipikka intervjuud vaadata ka video kujul SIIN:

Robertile jäi kahjuks selgitus segaseks ja ta küsis täpsemalt, teades, et vennaskonnas on sõnumitoojad ja valguse plejaadid, et mis sõnumeid tuuakse ja kuidas neid tuuakse.

«Plejaadidega on selline lugu,» alustas kirjanik pikema seletusega, «nad on astronoomiliselt seitse vabalt kulgevat kobartähte, nii et tegelikult plejaadid on tähekobarad ja nad ei moodusta otseselt tähtkuju.»

Mina arvan, et olin 5-6-aastane, kui ma teadsin, et ma tulin Siiriuselt. 23

Siis jätkab Kati Saara, et Robert on intervjuu hetkel täpselt samas olukorras, kui tema saatejuhi vanuses. «See tuleb aste-astmelt. Kõigepealt hakkavad sind huvitama ended, ebausk, horoskoobid. Siis sa saad teada, kui sa leiad piisavalt vaikust, et sul on majapidamises härjapõlvlased ja kohavaimud, hakkad nendega suhestuma. Mille juures muide kusjuures aitavad kaasa koduloomad, sest kui sa õpid kuulama oma kassi ja koera, siis äkki näed, et nemad suhtlevad kellegagi. Ja siis sa hakkad ka nägema!» rääkis ta.

«Ja siis aste-astmelt kõrgemale ronides saad sa teada, et sinuga jagab ruumi kõik võimalike sulle nähtamatute abiliste võrgustik. Mina arvan, et olin 5–6-aastane, kui ma teadsin, et ma tulin Siiriuselt.»

Eestlanna täpsustas, et Siirius on tähistaeva täht: «Üpris ere täht. Ja mul on olnud läbi elu kuidagi selline kokkusattumus, et kuhu iganes talu rajan, minu talliuksest, kui ma astun välja, siis õhtul alati Siirius paistab.»

«Üldjoontes ma tean ka, et kui ma lähen tõbise ja haigena magama, ja kui ma küsin, taotlen, manifesteerin uneajal koju minekut, et ma tahan puhata, terveneda, siis tegelikult hommikul olen ma täiesti uus.»

Teemasse süvenedes näitasid saatejuhid ka fotot, mis on tehtud Kati Saara isiklik karjakoppel. Jüri soovis teada, millele täpselt nad sellel pildil tähelepanu peavad pöörama. «Saan aru, et väike mingi valguslaik on,» tõdes saatejuht.

Madre Kati Saara Borodin näitas «Õhtu!» saates tähtsat fotot. FOTO: Kuvatõmmis saatest