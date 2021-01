UFOKAS ⟩ Modell Bella Hadid näeb piltidel välja justkui oleks ta teiselt planeedilt

Piltide autor on tuntud USA fotograaf Luke Gilford , kes on jäädvustanud oma piltidel hetki ka Paris Hiltoni, Christina Aguilera, Lily Rose Deppi ja Jaden Smithiga.

Bella Hadid on üks maailma kõrgemini tasutatud modell, kes on ka Victoria´s Secreti pesusõu nimistus. Hadid on kõndinud ka Chaneli ja maailmakuulsa disaineri Vivienne Westwood moelavadel.