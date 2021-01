Briti naine jättis abikaasa noore egiptlase pärast maha, aga sai valusalt kõrvetada

Elu24 kirjutas alles hiljuti Briti pensionärist Iris Jonesist (81), kes abiellus möödunud aastal noore egiptlasega. Kuid mitte kõigil ei ole Egiptuses nii palju õnne kui Iirisel.

Suurbritanniast pärit 45-aastane Joanna käis koos abikaasaga alates 2001. aastas Egiptuses puhkamas. Iga-aastane traditsioon purunes 2018. aastal, kui Joanna kohtas abikaasaga puhkusel olles 24-aastast egiptlast Hassani, vahendab Daily Star. Kelnerina töötav noormees võitis Joanna südame ja inglanna hüppas peagi Hassaniga voodisse.

See oli parim seks minu elus. Teadsin siis, et pean oma abikaasa maha jätma. 6

Joanna sõnul olid nad selleks hetkeks abikaasaga lahku kasvanud. «Hassan täiega flirtis. Temaga olles tundsin end üle mitme aasta seksikana. Hakkasin välja hiilima, et temaga kohtuda. Tahtsin temaga kohe pärast kohtumist, esimesel päeval, voodisse hüpata. See oli parim seks minu elus. Teadsin siis, et pean oma abikaasa maha jätma,» kirjeldas Joanna seda, kuidas noor egiptlane ta ära võlus. Jõudes kodumaale tagasi andis Joanna lahutuse sisse ja tema 20 aastat kestnud abielu oli ametliku lõpu leidnud.

Oodates oma tagasilendu Egiptusesse rääkis Joanna Hassaniga iga päev. Ta hakkas noormehele raha saatma ja kaks kuud hiljem lendas Joanna Egiptusesse, et Hassaniga koos olla.

Hassanil olid aga teised plaanid. Esmalt võttis Hassan enda kätte 1100 naela ehk 1237 eurot, mis Joannal kaasas oli. «Alguses olin üllatunud, aga ta ütles, et see on tavaline, et mehed tegelevad rahaga.» Umbes kuu aega hiljem palus Hassan, et Joanna läheks Suurbritanniasse tagasi ja koguks raha nende ühise tuleviku jaoks.

Tagasi koju jõudes sai Joanna aga valusa üllatuse. Noormees oli Joanna telefoniga saadetud sõnumiga maha jätnud: «Sa oled väga vana, ma abiellun egiptlannaga.» Vigases inglise keeles kirjutanud Hassan raputas seejärel haava peale soola ja ütles Joannale, et ta on paks.

«Arvasin, et Hassan armastab mind. Ta ütles, et tahab minuga abielluda, kuid see osutus valeks,» avaldas Joanna ja lisas, «ta kasutas mind raha pärast ära, tundsin end kui idioot. Ma lõhkusin oma abielu tema pärast ära.»

45-aastane Joanna pole arvatavasti esimene ega viimane naine, kes sai noore egiptlase pärast valusalt kõrvetada. Kuid vaatamata juhtunule sai Joannast üks neist kangetest naistest, kes nii lihtsalt alla ei anna! Inglanna läks Egiptusesse tagasi ja leidis sealt endale uue, endast mitte palju noorema mehe, 38-aastase Hysmi (ülemisel pildil koos Joannaga). «Kohe pärast meie esmast kohtumist tundsime, et teame üksteist juba pikemat aega ja ta ei küsinud mult sentigi!» rõõmustas Joanna.