30 kilo kaotanud Airi Vipulkumar Kansar: India on kontrastide maa

«Ma sain lõpuks puhata, mul oli lõpuks aega enda jaoks,» on Airi väga positiivselt meelestatud, kuna lastekasvatamise kohustus jagunes Indias ka elukaaslase pereliikmetele. «Päike toetab tagant ja ma ei pidanud ise süüa tegema», räägib naine, et oli eluga Indias igati rahul.

Indias ei ole heaks tavaks, et naine käib asjata väljas, mistõttu jättis see liikumist armastava Airi aga pisut nõutuks. Indias on ühiskondlikult aktsepteeritav, kui mees käib koos naisega väljas. «Minu mees ei kannata päikse käes käimist,» naerab Airi, kes pidi hakkama mõtlema, kuis kodus istudes mitte hulluks minna.

Airi hakkas vankriga väljas jalutamas käima, sest see on ju ometigi mõistetav, et laps värskes õhus viibima peab. Kui ilmad aga kuumaks läksid ja last enam välja viia ei saanud, siis kukkus ära ka see võimalus.

Naine jooksis igapäevaselt maja katusel ligi kuus kilomeetrit, et vormis püsida. Kilomeetrid sai naine kokku aga 50-meetrise lõigu jooksmisel, mis tähendas, et naine jooksis pisikest lõiku edasi-tagasi lausa mitu tundi. «See oli nagu minu teraapia,» meenutab Airi, kes avastas enda jaoks lisaks jooksmisele ka mediteerimise.

Lisaks edasi-tagasi liikumisele aitas naisel kaalust alla võtta ka toitumine. «Kuna on palav kliima, siis sa lihtsalt ei taha süüa,» tõdeb Airi, kes oli iga kell nõus haarama pigem värske mahla kui mõne rasvase prae järgi.

Teadagi meeldivad India meestele naised, kes on pigem kumerad. «See on maitseasi, aga tõsi. Minu mehele meeldivad ka pigem sellised vormikad,» räägib naine, kelle sõnul näitab volüümikus India ühiskonnas staatust. «See tähendab seda, et ta tuleb heast perest ja neil on raha, et süüa teha ja osta,» avab naine India tõekspidamiste tagamaid.

Airi tunnistab, et India on tõesti täis mitmeid erinevaid uskumusi. «On palju asju mida tohib ja mida ei tohi teha». Naise sõnul häiribki teda just enim see, et naised ei või pea kuskil käia. «Suurlinnades elatakse nagu Euroopas. Naised käivad jõusaalides ja kannavad minikleite,» tõdeb Airi, kes veetis aga 11 kuud võrdlemisi traditsioonilises piirkonnas, kus iga tilu-lilu pärast naised välja jalutama ei läinud.