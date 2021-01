Möödus aasta korvpallilegendi Kobe Bryanti traagilisest surmast: vaidlused varanduse üle ei vaibu

Korvpalliklubi Los Angeles Lakers legendil Kobel ja tema naisel Vanessal oli kokku neli last, kõik tütred. Natalia on nüüd 18-aastane ja Bianka neljane. Pere pesamuna Capri sündis 2019. aasta suvel ehk vaid pool aastat enne isale saatuslikuks saanud õnnetust.

Laine nõuab tütrelt viit miljonit dollarit, maja ja Mercedest. Samuti väidab Laine, et Kobe oli enne surma lubanud, et hoolitseb Laine'i eest elu lõpuni, kuid Vanessa on teinud kõik, et seda takistada.