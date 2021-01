Jaapani valitsus seisab kogu hingest Tokyo olümpiamängude toimumise eest 2021. aastal

Jaapani olümpiaminister Seiko Hashimoto sõnas parlamendi ees, et eeloleval suvel planeeritavateks mängudeks on kavas on värvata lisaks 10 000 meditsiinitöötajat.

Kuus kuud enne olümpiamängude avamist on Tokyo vastamisi uute rekordiliste nakatumisarvudega. Globaalne situatsioon Covid-19 pandeemiaga on halvenenud ning Jaapanis korraldatud küsitlused näitavad, et jaapanlaste toetus eelmisel aastal edasi lükatud olümpiamängude korraldamisele on langenud: vaid 27 protsenti toetas mängude korraldamist 2021. aastal, 32 protsenti pidasid õigeks mängud ära jätta ning 31 protsenti soovis mängude edasi lükkamist, teatas japantimes.com.