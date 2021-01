Üheksandas klassis istuma jäänud Marta Vaarik: sinna kooli ma oma last küll ei paneks

Marta rääkis, kuidas lõppes tema näitlejaks pürgimine. Viimane kord, kui Marta Lavakunstikooli sisse proovis saada, öeldi talle kui toonasele Eesti Kunstiakadeemia esmakursuslasele, et «näe, sa oled juba kunstiakadeemias, saad teatrietendustel lavakujundusi hakata tegema, mis sul näitlejaks vaja saada on».

Praegusel hetkel läheb Martal erialaselt väga hästi ning ta tõdeb, et eluga vist ongi nii, et tagasivaadates sa saad aru sellest, mis juhtus ja kui hea või halb see oli. Elu jooksul skandaalidesse sattunud naise sõnul saadi ilmselt lavakas aru, et ta ei ole allutatav.

Samas nendib ta, et lavakast väljajäämine polnud tema jaoks lihtne. Marta isa Andruse sõnul anti Martale ju kogu lapsepõlv lootust, et temast saab näitleja: Marta oli kaheksa-aastane, kui ta mängis esimest korda lavastuses. «Mul ei olnudki muud plaani, mul oligi ainult see, et ma saan näitlejaks.»

Lõppkokkuvõttes on Marta tänulik, et ta sai kunstihariduse. Tal on magistrikraad ning ta on olnud mitme muusikavideo režissöör. Tema edukust kinnitab kasvõi see, et tema juhtimise all valminud nublu ja Mikael Gabrieli muusikavideo «Universum» on Soome muusikaauhindade parima muusikavideo kandidaat.

Ehkki nüüd on Martal magistrikraad, poleks ta kunagi akadeemiliselt nii kaugele jõudmist oodanud, arvestades, kui konarlikult tema koolitee läks. Juba esimesel päev, kui ta läks esimesse klassi, põgenes ta koolist ja läks tagasi koju.

Marta, kes lõpetas gümnaasiumi õhtukoolis, sai enda sõnul lausa koolitrauma. Nimelt jäi ta üheksandat klassi kordama, millest kirjutas ka meedia. «Katrin Lust kirjutas minust ühe eriti rõveda artikli. Ma läksin esmaspäeval hommikul kooli ja Õhtulehe kollased lipikud rippusid putkade küljes».

Artikli ilmumisest teadis Marta juba terve eelnev nädalavahetus ning ehkki juba septembris läks ta klassi kordama hambad ristis, oli eriti keeruline see novembrikuu esmaspäev, kui artikkel ilmus. «Nonii, Martakene teeme nüüd selle ebameeldiva asja nüüd kuidagi ilusti ära» kirjeldas Marta telefonikõnet ajakirjanikuga, kes temast artikli kirjutas

Meediakajastus istumajäämise osas tähendas seda, et Marta tuli Vanalinna Hariduskolleegiumist ära ja läks hoopiski õhtukooli. Retrospektiivselt arvab ta, et olukorda tema ja kooli vahel oleks saanud palju paremini lahendada. «Kuna ma olin Andrus Vaariku tütar, ma olin kuulus, ma mängisin teleseriaalides ja inimesed tundsid mind tänaval ära, siis ma arvan, et see oli nõukogudeaegse inimese kadedus, mida elati välja 14-aastase lapse peal» kirjeldab marta koolipoolset suhtumist temasse.

Samuti ei meeldinud Martale see, et koolis olid tüdrukute ja poiste klassid eraldi. «See oli poistele muidugi jube lahe, aga ma olin tüdrukute klassis, kus käis aind üks ussitamine ja kõik pidid olema hästi korralikud ja kõigil oli mingi ora kuskil. Oleks ma poiste klassis olnud, oleks mul koolis olnud jumala lahe.»

Marta tunnistab, et oleks võinud Vanalinna Hariduskolleegiumis käia vaid gümnaasiumiosas ning oma last ta sinna kindlasti ei paneks. Õhtukoolis oli ta enda sõnul õnnelikum.