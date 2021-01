Pikaajalisi prognoose tegeva USA ilmaportaali accuweather.com andmetel on veebruari esimene pool Eestis talvine. Päevane temperatuur on -2 kuni -6 kraadini. Öisel ajal võib langeda -12 kuni -15 kraadini. Lund sajab vähe, on paar päikeselist päeva.