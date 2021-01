AASTA TRAGÖÖDIAST ⟩ Vanessa Bryant jagab südantlõhestavat kirja, mille saatis talle tütre parim sõber

«Täna sain ma ühe armsa kirja, mis on kirjutatud Gianna ühe parima sõbranna Aubrey poolt. Ma armastan sind, Aubz (nagu minu Gigi sind ikka kutsus),» lisas ta instapostituse juurde.

«Suur aitäh sulle, et jagasid minuga nii ilusal moel mälestusi minu Gigist ja lubasid mul neid ka Instagramis jagada. Minu Gigi on imeline ja ma tõepoolest hindan sinu kirja väga.»

«Ta armastab sind väga. Ka mina igatsen oma tütrekest ja Kob-Kobi nii väga. Ma ei hakka kunagi mõistma, miks/kuidas selline tragöödia nii ilusate ja imeliste inimestega juhtus. Ikka on tunne, nagu seda poleks juhtunud. Kob, me tegime kõik õigesti. Gigi, emme tunneb jätkuvalt su üle uhkust. Ma armastan teid!»

«Ilmselt olete seda juba kuulnud, aga kui ma kunagi emaks peaks saama, siis loodan, et temast saab samasugune tütar, nagu oli teie oma,» kirjutas Gianna parim sõbranna Aubrey.

«Kuid lihtsamal tasandil võin kõigi inimeste nimel, kes temaga kokku puutusid, öelda, et ta muutis meie elu. Tema lihtsad teod tegid meid kõiki paremaks ja usun, et selle kõige tulemus on igavene.»