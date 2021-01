Lisaks sellele, et kogu mehe keha, kaasaarvatud tema silmamunad, on kaetud tätoveeringutega, lasi ta hiljuti eemaldada enda ülahuule ja nina. Kõike seda eesmärgiga näha veel rohkem välja nagu «must tulnukas». Varasemalt on ta oma keha mofitiseerinud erinevatel viisidel: alustades keele poolitamisest ja lõpetades kõrvade äralõikamisega.

Mees, kel on instagramis üle 278 tuhande jälgija, lasi oma nina eemaldada Hispaanias, kuna Prantsusmaal on see protseduur ebaseaduslik, vahendab Daily Mail. Kusjuures, peale neetide ja tätoveeringute on mitmed keha modifitseerivad protseduurid, mis kujutavad endast vigastust, paljudes Euroopa riikides ebaseaduslikud.