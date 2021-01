Lissabon ja tegelikult kogu Portugal on taas koroonapandeemia tõttu suletud. Inimestelt on võetud ka võimalus vabas õhus liikudes pargipingil jalga puhata.

Lissabon ja tegelikult kogu Portugal on taas koroonapandeemia tõttu suletud. Inimestelt on võetud ka võimalus vabas õhus liikudes pargipingil jalga puhata. FOTO: Hetlin Villak-Niinepuu

Eestis teatati reedel 691 uuest koroonaviiruse juhtumist. Kuid Eestist pea kümme korda suurema rahvaarvuga Portugalis on olukord muutunud kiiresti mitu korda hullemaks. Iga päev teatatakse 10 000 kuni 15 000 uuest haigestunust. Selle Edela-Euroopa väikeriigi tervishoiusüsteem on kokku kukkumise äärel ning hoogu läinud valitsus keelas muu hulgas ära ka distantsõppe. Järgnev lugu on kokkuvõte loo autori kogemusest ja elust kriisiaegses Portugalis.



Koroonapiirangutest ja nende ebameeldivusest on Eestis palju räägitud. Nende all kannatab nii turismi-, toitlustus- kui ka meelelahutussektor ning töötute arv aina kasvab. Kes on vastu maski kandmise kohustusele avalikes siseruumides, keda nörritas restoranide ajutine sulgemine ja kes kurtis, kui teatrisse ei saanud.