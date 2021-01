Austria suusatäht rääkis pisarsilmi suurest kaotusest: ootamatult suri tema kauaaegne määrdemees

«Ta kandis mu siiskade eest hoolt ja oli mulle toeks kogu Tour de Skil. Ja esmaspäeval saabus teade, et ta on surnud. Sellest on raske rääkida,» sõnas Stadlober Lahti MK-etapil Expresseni ajakirjanikule silmad pisarais.

«Olin šokis kui isa helistas ja ütles, et Rudi on surnud. Ta oli just rääkinud Rudi naisega, ma ei suutnud uskuda, et see võiks tõsi olla.»