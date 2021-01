Eesti tenniselootus kerkis maailma edetabelis 25 parema sekka

Pärast turniirivõitu rääkis Lajal Tennisnetile, et käesoleva aasta plaan on kaasa teha kõikidel juunioride suure slämmi turniiridel. Prantsusmaal Mouratoglou Tenniseakadeemias treeniva eestlase sõnul tasus lõpuks kõva töö ära.

«Suurt edu tõi eelkõige serv, kogu turniiri jooksul murti minu servi vaid neljal korral. Suutsin igas mängus taset hoida ja tähtsatel momentidel tuli julgus kasuks,» rääkis Lajal Tennisnetile antud lühiusutluses.

«Kogu mu mäng on stabiilsemaks läinud, lihtvigu on vähem. Palli pikkus on kõvasti arenenud. Vaeva tuleb näha veel jalgadetööga.»