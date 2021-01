USA pesapalli tippklubi jäi juhita: tegevdirektor saatis ajakirjanikule pilte oma meheaust

ESPNi teatel saatis Porter ühele välismaisele naisajakirjanikule telefonitsi seksuaalseid sõnumeid. Naisreporter oli saabunud USAsse, et pesapallist lugu teha. Porter oli toona teise pesapalli profiklubi, Chicago Cubsi, talendiotsimise osakonna pealik.

Porter kohtus ajakirjanikuga vaid korra, siis ka põgusalt. Pärast visiitkaartide vahetamist soovis Porter naisega kokku saada. Naine nõustus, sest arvas, et tunnustatud spetsialist tahab teda pesapallisaladustesse pühendada ja ala kohta huvitavat informatsiooni jagada.

Juba enne kokku saamist uuris Porter naiselt, et kas tal poiss-sõber on, ning kiitis taevani reporteri välimust. Pärast kohtumist saatis Porter naisele sõnumeid, kus jätkas väljanägemise ülistamist. Samuti kutsus Porter naist enda juurde.

New York Metsi logo mängija varrukal. Pilt illustratiivne.

Porter palus naisel endast selfie teha ja see mehele saata. Reporter nii toimiski, seepeale uuris Porter, et kas ka naine sooviks tema pilti saada. Ajakirjanik nõustus. Porter hakkas saatma erinevaid fotosid. Ühel fotol lamas mees voodis, ta oli aluspükste väel ning püksivärvli vahelt nuusutas õhku jäigastunud suguliige. Pärast seda mõistis naine, kuhu suunas mehe mõtted liiguvad. Enam ta mehele ei vastanud.

Hiljem näitas ajakirjanik Porteri peenisepilti oma kodumaal ühele peaspallurile, kes koos naisega kirjutasid Porterile, et selline käitumine ei ole vastuvõetav.

Ajakirjanik rääkis, et teda vaevas unetus ning painas mõte sellest, et äkki on ta midagi valesti teinud.