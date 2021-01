EKSPERIMENT ⟩ Heledapäine naine sai tumeda parukaga hoopis teistsuguse kohtlemise osaliseks

Naise sõnul õnnestus tänu blondidele kiharatele rääkida end välja parkimistrahvidest, järjekordades ette trügida ja saada meestelt tasuta jooke baaris. Kui naine aga pähe lühikesed tumedad juuksed tõmbas, oli lugu aga hoopis teine, räägib Mirror.

DJ-na töötav Jodie tõdes kurvastusega, et mehed ei hoidnud talle isegi uksi enam lahti ja teda kõnetasid hoopis teistlaadi mehed, kui seda tegid varasemalt. Naine, kelle blondide juuste suurimaks inspiratsiooniks on Marilyn Monroe, otsustas proovida parukat lihtsalt sotsiaalse eksperimendi eesmärgil. Lisaks parukale tõmbas naine selga ka kõrge kaelusega kampsuni ja prillid, et tark välja näha.

«Ma tõmbasin ligi pigem raamatupidaja stiilis ja prillidega mehi,» räägib naine, kes külastas toidupoodi parukas peas. «Ma märkasin, et inimesed ei osutanud enam abi nii palju, aga ehk nad lihtsalt arvasid, et mul on kõik selge,» arutleb naine oma poeskäigu üle.

Naise sõnul abistati teda blondina aga oluliselt rohkem, samuti saatsid teda tänavatel meeste vilistamised. «Brünetina kõnetasid mind akadeemilise stiiliga mehed, blondina see vastu aga otsekohased ja pisut ebaviisakad,» tunnistab naine märgatavat erinevust.

Jodie sõnul kritiseerivad teda heledapäisena rohkem just naised, «Nad suhtuvad minusse kui bimbosse». Naise sõnul sobib aga ta rõõmsameelse ja muretu iseloomuga just blond pea.