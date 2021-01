Gagast Gatesini: kuulsused, keda ühendab vasak käsi

Ainult umbes 10 protsenti inimpopulatsioonist on vasakukäelised, mis tähendab, et enamik asju on disainitud paremakäelistele. See aga ei tähenda, et vasakukäelisus takistaks edu saavutamist. Kuidas muidu seletada asjaolu, et ühed maailma kõige edukamad ja austatumad inimesed on just vasakukäelised? Mõned neist nüüd ka teie ees, pilk peale!