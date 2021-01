Teleintervjuud andnud inglanna unustas riiulile asja, mille võinuks sahtlisse pista.

Ennast Amosi sõbraks nimetav Elisha kirjutas Twitteris: «Tegemist on minu vana sõbraga, ta on muretu hipi. Tal silm ka ei pilgu seetõttu, et ta viraalseks on läinud.»

Sugugi mitte kõik ei usu, et tegemist oli piinliku apsakaga. Mõned usuvad, et naise sõbrad või sugulased otsustasid nalja teha ja panid selle sinna vahetult enne Amosi eetrisse minekut. Leidub aga ka neid, kes arvavad, et hoopis tema ise oli see, kes meelega sekslelu taustale asetas. «See oligi tema plaan. Miks muidu on kaamera niimoodi paigaldatud, et suurem osa ruumist peale jääks?»