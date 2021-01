OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Eesti Muusikaauhinnad jagatud: Nublu võitis pea pooltes kategooriates

«Erilise aja sündmuse ettevalmistustööd on täiesti mitte erilised, võiks öelda, et suisa igavad. Kõik on plaanipärane, ilma viperusteta. Kõik teavad täpselt, mida, milleks ja mis ajaks nad teevad,» võtab hästi sujunud ettevalmistustööd kokku EFÜ esindaja Danel Pandre .

Dagmar ja Kaire nendivad, et proovid on väsitavad, ent kõik on hästi põnev, sest nad näevad, kuhu tehtud töö viib ning milline on olnud kogu protsessi areng.

«Lavaproovidega on hirm vähenenud, kuigi nüüd tuleb see äge ärevus. Tegemist on ju ikkagi otsesaatega,» on Dagmar elevil. Kaire lisab, et eeldatavasti hakkab ta neljapäeva hommikust pinget kruvima, aga rahustab end sellega, et nad on palju harjutanud ning kleidid ja meik saavad olema imeilusad. «Meid on siin nii kenasti poputatud. Tiimi toetus annab mõnusa tunde ja vähendab ka stressi,» on Kaire tänulik.