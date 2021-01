Leinav Rootsi hokitäht: ma tunnen alati ette, kui midagi halba juhtub

Kui alguses teatas klubi lakooniliselt, et Ullmark ei osale eelseisvates kohtumistes isiklikel põhjustel, siis nüüd avaldas 27-aastane rootslane tegeliku põhjuse, kuid uisutas kohtumistes siiski jääle.

Selgus, et Ullmarki isa on surnud. Hokimehe isa suri 63-aastaselt rakse haiguse tagajärjel.

«Mul elu elu kõige halvem matšieelne treening. Tundsin, et midagi on väga halvasti. Tavaliselt, kui midagi sellist tunnen, siis kas isal oli eriti halb ja valuline haigusperiood või juhtus midagi halba kodus,» sõnas Ullmark Sabresi kodulehel.

Vilunud väravavaht rääkis, et pärast seda, kui isa möödnund nädalal haiglasse viidi, kontrollis ta pidevalt telefoni, justkui midagi ette aimates.

Pärast esmaspäeva hommikust treeningut märkaski mees, et vahepeal oli ema talle helistanud.

«Tunne ei petnud. Ema helistas mulle ja tahtis öelda, et isa on meid jätnud. Ta lahkus rahus, ema oli tema kõrval.»

Ullmark pidi õhtul jääle minema ja Sabresi väravapostide vahel seisma, kuid enne kohtumist rääkis Rootsi hokimees siiski treeneritele, et vajab hokist väikest pausi.

«Ütlesin neile, et jäähoki ei ole hetkel mu prioriteet. Püüdsin lihtsalt kõikide emotsioonidega kuidagi toime tulla.»

«Kui nad mulle litri andsid, pidin ennast kogu hingest kokku võtma, et mitte ma riietusruumis kokku ei kukuks.»

Viimast korda rääkis Ullmark oma isaga siis, kui too haiglasse viidi.

«Helistasin talle kohe, kui kuulsin, et ta on haiglasse toimetatud. Tema seisund oli selline, et ta ei suutnud ise rääkida ega telefoni kõrva ääres hoida. Palusin emal mobiili isa kõrva äärde panna ja sain niiviisi rääkida, mis südamel. Rääkisin kõikidest oma plaanidest ja asjadest, mida kavatsen teha. Jätsin temaga niiviisi hüvasti. Olen ses mõttes õnnelik, sest paljudel ei ole võimalik nõnda oma lähedastega jumalaga jätta ja öelda neid viimaseid sõnu,» tõdes Ullmark.