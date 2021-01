VÄGEV SÕUMATŠ TULEKUL ⟩ Kas suure suuga juutuuber lüüakse poksiringis lõpuks uppi?

Paulil on Youtube`is üle 20 miljoni jälgija. Tänaseks on mees pidanud kaks profimatši ja mõlemad kohtumised võitnud. Viimati lõi ta mullu novembris Los Angeleses põrandale endise korvpallitähe Nate Robinsoni. Nende vaheline kohtumine oli soojendusmatšiks Mike Tysoni tagasitulekulahingule Roy Jones juuniori vastu.

Pauli ja Robinsoni vaheline kohtumine oli kõike muud, kui kõrgtasemel poks. Paul on siiski pisut kauem poksimist harrastanud, kui Robinson. Näis, et Robinson on ringi lihtsalt tõugatud ning mehel polnud õrna aimugi , mida poksiringis teha või kuidas olla, kui nahkkindad käes on. Lõpptulemuseks oli totaalne ja julm nokaut.