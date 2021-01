Pilti on meeldivaks märgitud ligi 14 000 korda. Valdav osa kommentaaridest on positiivsed.

«See on ilusaim paaripilt, mis kunagi tehtud,» kommenteeris üks.

«Teil on kaunis perekond,» kiitis teine.

40-aastane Wahlström on lapseootel. Tegemist on poksijate esimese ühise lapsega, nii Wahlströmil, kui Räsänenil on varasemast suhtest üks laps.