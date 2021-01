ÜHE KUUGA MILJONÄRIKS ⟩ OnlyFansiga röögatuid summasid teeniv pornostaar kavatseb fänne veel rohkem lüpsma hakata

2020. aasta juunis teatas Belle Delphine oma YouTube'i kanalil, et plaanis OnlyFansis hakata suurt raha kokku ajama. Kuus kuud hiljem jagas naine väljaandele Insider, seda, mida vahepeal toimunud oli ja avaldas muuhulgas sissetuleku, mida ta OnlyFansi pilte postitades teenib. Võib öelda, et naine täitis oma eesmärgi, sest tema ühe kuu teenistus ulatub 1,2 miljoni dollarini.

OnlyFansi populaarsus on viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud ja seal on üle 450 000 sisutootja, kellest paljud on seksitöötajad, kes müüvad otse tarbijatele mõeldud sisu.

21-aastane Delphine on veebipornomaailmas muutunud tõeliseks fenomeniks ja seega tundus ka igati loogiline samm, et naine avab oma OnlyFansi konto.

Delphine on hästi koolitatud selleks, et teha siivutuid pilte, mis on oma olemuselt seksuaalsed, kuid ei kvalifitseeru pornoks.

Esmalt kogus ta endale korraliku fännibaasi Instagramis, kus tema kummalised, kuid seksikad «kawaii» (jaapani keeles «armas» - toim.) fotod meelitasid ligi enam kui 4,5 miljonit jälgijat.

Kuid Delphine'i Interneti-ulakused, mis hõlmasid ka seda, et naine müüs oma vannivett 30 dollarit pudel, lõppesid 2019. aasta juulis, kui Instagram ta konto lõplikult kinni pani.

Veebisaidil OnlyFans müüs Delphine esmalt sarnast laadi sisu, mis oli poolalasti või osaliselt tsenseeritud. 2020. aasta jõulupühal avaldas ta seal aga oma esimese hardcore pornofaili.

Delphine on enim tuntud sotsiaalmeedia provokaatorina, kuid tema suur jälgijate arv teeb temast ka mõnevõrra mõjutaja. Ta pole siiski ainus suunamudija või sisulooja, kes OnlyFansis järjest enam teenida tahab.

YouTuberid nagu Tana Mongeau ja Erika Costell on loonud edukad OnlyFansi kontod ning kuulsused nagu Cardi B ja Bella Thorne on platvormil turustanud ka oma tegemiste telgitaguseid.

Delphine rääkis väljaandele Insider, et kavatseb oma pornokarjääri lõputult lüpsta, kuid kaalub ka teisi veebikarjääriteid, näiteks Twitchi voogesitusplatvormi.

Ta hoiatas siiski teisi noori provokaatoreid, kes soovivad teenida samasugust tulu, et see pole nii lihtne, kuia lustad nullist, sest temal oli juba varasemalt suur fännibaas olemas.