Florida Aasta Parameedik jäi vahele koroonavaktsiini varguste varjamisega

Alles hiljuti pärjati 31-aastane Joshua Colon Florida 2020 Parima Parameediku tiitliga, kuid Polki maakonna uurijate sõnul tunnistas ta neile, et kandis olulist rolli koronaviiruse vaktsiiniannuste väidetavas varguses , vahendas NBC News.

Colon vahistati esmaspäeval ning teda süüdistatakse võltsimises, pettuses ja seaduserikkumises pärast seda, kui ta tunnistas, et võltsis dokumente selleks, et varjata Moderna Covid-19 vaktsiini kolme eeltäidetud süstla vargust.

Polki maakonna šerif Grady Judd rääkis pressikonverentsil, kuidas ametivõimud märkasid, et Coloni poolt 6. jaanuaril esitatud kolmel erineval vaktsiinivormil esines erinevusi ja täielikku segadust. Vaktsiinid olid mõeldud Polki maakonna eesrinde töötajatele.

Võimud võtsid seepeale ühendust mitme vormidelt leitud inimesega, kellele väidetavalt vaktsiiniüstid tehti. Mitmel juhul tuvastasid nad, et tegemist oli endiste tuletõrjujatega , kes ütlesid, et pole kunagi ühtegi vaktsiinidoosi saanud.

Juddi sõnul tunnistas 2020. aasta Aasta Parameedik neile, kui hakkas uurijatega koostööd tegema, kuidas kasutas ankeetidel valenimesid , selleks, et pettust ja vargust toime panna.

Colon rääkis uurijatele ka seda, kuidas Damiano naljatles pidevalt selle üle, et tahtis oma ema vaktsineerida ning ähvardas Colonit, kui parameedik algselt vaktsiiini ei andnud.

«Colon rääkis, et ta ei küsitlenud oma juhendajat puuduvate vaktsiinide osas, kuid tal tekkis kohe kahtlus,» lisas Polki maakonna šerif. Siiski ei teavitanud Colon sellest juhtumist Polki maakonna tuletõrjepolitseid.

Kui tal paluti paberid esitada, võltsis Colon seejärel dokumente ja ütles, et on andnud annuseid inimestele, kellele neid tegelikult kunagi tehtud pole.

«Uurimine kestab, sealhulgas on selgitamisel, milline roll on järelevaatajal vaktsiinide varguses ning pettuse ja võltsitud tervisekaartide loomisel,» ütles Judd.

Damiano on praegu küll vabaduses, kuid Polki maakonna šerifibüroo teatel esitatakse peadselt mehele süüdistused.

«Teada on, et Colon üritas kapteni patte varjata, kuigi teadis vaktsiinide vargusest. Kui Colon oleks lihtsalt ülemuse juurde läinud, siis oleks ta praegu olnud kangelane, kuid selle asemel hakkas ta võltsima paberimajandust ja lisama sinna inimesi, keda polnud olemas, et vargust varjata,» ütles Judd.