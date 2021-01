SÄÄSTUHULL ⟩ 50-aastane ameeriklanna on miljonär, aga sööb kassitoitu

Tõsielusaadete telekanal TLC avaldas juba möödunud aastal loo ameeriklannast Aimee Elizabethist. Naise elu teeb omapäraseks tõsiasi, et ta on küll miljonär, kuid tal on kindel igakuine eelarve, millest ta üldse üle minna ei taha.

Las Vegases elav Aimee Elizabeth on ametilt kirjanik ja tema vara väärtus oli 2020. aasta alguses 5,3 miljonit dollarit. Raha teenib Aimee kinnisvara rentimisega ja tänu erinevate investeeringute.

Kuigi talle endale meeldivad uued asjad, ei meeldi talle nende eest maksta ja on aastaid hoopis innukalt säästnud. Miljonite kulutamise asemel on ameeriklannal kindel eelarve, millest ta kümne küünega kinni hoiab. Naine on iseendale lubanud, et võib kulutada kuus 1000 dollarit ehk 825 eurot. Nõnda säästab ta aastas keskmiselt 200 000 dollarit.

Miljonär armastab küll ilusaid asju, kuid ei taha nende ostmiseks raha kulutada. Naise elutuba on tagasihoidlik ning kõik toad tema majas on üsna tagasihoidlikud. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Õnneks ei pidanud Aimee maksma ka uhke maja eest, milles naine elab, sest see kuulus kunagi tema eksabikaasale Michael Murray'le. Mees jättis maja Aimee'le kuna ta teadis, et säästmisele keskenduv naine oleks muidu endale ühetoalise korteri ostnud.

Kuidas aga nõnda suures ja uhkes majas elav Aimee koristamisega hakkama saab? Tõsielusaates avaldati, et koristajat naine endale palganud ei ole, kuid õnneks käib eksabikaasa Aimeel abis ja koristab naise maja tasuta. Sellega säästab naine 400 dollarit kuus. Siinkohal tuleks mainida, et sellest, miks Aimee oma maja ise ei korista, tõsielusaates juttu ei olnud.

«Ma aitan teda meeleldi koristamise ja aiatööga, vahel sõidutan teda kohtumistele,» avaldas Michael. «See on tema jaoks nagu tasuta trenn, hoiab teda vormis,» ütles Aimee eksabikaasast abilise kohta.

Nõudepesulapp, mida Aimee ei taha ära visata, sest ta peaks siis selle asemele uue ostma. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Tõsielusaates rääkis Aimee põgusalt erinevatest asjadest, mille arvelt ta raha kokku hoiab. Näiteks lülitab ameeriklanna boileri iga päev sisse vaid 22 minutiks ja ei viska oma nõudepesulappi ära ka siis, kui see näeb juba väga niru välja.

Veel hoiab Aimee kokku ärireiside pealt ning ei lenda lennukiga vaid sõidab 18 aastat vana autoga. Kuna lennupiletid läheksid maksma 250 dollarit, sõidab Aimee kaheksa tundi edasi-tagasi ning kulutab vaid 80 dollarit bensiini ja 10 dollarit õlivahetuseks.

Tõsielusaate klipis kuuleb Aimee, et ta peab auto parandamiseks kulutama 1000 dollarit. Olgugi, et tema auto ei ole sõitmiseks turvaline, Aimee keeldub parandustöödest. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kuigi auto on põhimõtteliselt töökorras vajab see parandustöid, mille eest ei ole Aimee nõus maksma. Isegi kulunud rehvide vahetamine ei tundu Aimee'le mõistlik. Autoremonditöökojas öeldakse tõsielusaate klipis, et parandustööd läheksid maksma 1000 dollarit, kuid Aimee jääb endale kindlaks ja ei taha midagi maksta.

Kahjuks ei lasta tal autoga lahkuda, kuna see ei ole sõitmiseks turvaline. Õnneks on ameeriklannal ka sellele olukorrale lahendus. Ärikohtumisele jõudmiseks palub Aimee küüti piloodilt, kes ta eralennukiga tasuta kohale lennutab. Eksabikaasa sõnul on naine varem ka pilootidega suhtes olnud, et sarnast «teenust» kasutada.

Tavaliselt läheks selline lennureis maksma umbes 2000 kuni 3000 dollarit. Aimee saab reisi tasuta.

Kassiomanik Aimee ei karda ka ise kassitoidu konserve süüa. Tema jaoks ei ole ka probleem sööta kassitoidu konservi oma sõbrannale või eksabikaasale. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Lisaks transpordile hoiab naine kokku ka toidu arvelt. Näiteks läheb Aimee säästmisega lausa nii kaugele, et ostab tuunikalakonservi asemel kassitoidu konserve. Aimee tõi välja, et tuunikala maksab 0.89 senti aga sarnase kassitoidu konservi saab 30 senti odavamalt!

Saates rääkis naise sõbranna, et ükskord tegi Aimee talle lõunaks võileiba ja ta sai alles hiljem aru, et oli söönud kassitoitu.