Ray J soovib taaslavastada kurikuulsa seksvideo Kim Kardashianiga

Paar läks lahku aasta enne, kui video viraalseks läks, aastal 2006. HollywoodLife allika andmetel «on mehel täiesti ükskõik, mida Kim sellest arvab, sest ta teab, et see saab olema plahvatuslikult populaarne». Allika sõnul Ray aga Kimi oma plaanist teavitada ei kavatse.

Video avaldamise aastal sai naine tänu ootamatult tabanud suurele kuulsusele võimaluse alustada tõsielusarjaga « Keeping Up With The Kardashians », kus kogusid tuntust ka tema pereliikmed, nende seas üks maailma rikkamaid kuulsusi Kylie Jenner ja supermodell Kendall Jenner. Paistab, et video, tõi lisaks ebameeldivale tähelepanule peresse ka palju kuulsust ja raha.

Kardashian tunnistas aastal 2012 Oprah Winfreyle, et tal on väga häbi selle video pärast ja ta ei mõista, kuidas saavad inimesed arvata, et tema selle internetiavarustesse paiskas. «Miks peaks keegi oma pere ees midagi nii alandavat avaldama?», ei mahu naisele pähe. Inimesed on varasemalt spekuleerinud, et video lekitamine oli naise meeleheitlik püüd kuulsaks saada.