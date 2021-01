LEKKIS HELIFAIL ⟩ Nüüd siis teame, mida Melania Trump oma kurikuulsa jakiga tegelikult saavutada üritas

Melania Trump (50) kandis kurikuulsaks saanud jakki kirjaga «I really don't care, do u?» (Ma tõesti ei hooli, aga sina? - toim, ingl k) 2018. aastal, mil külastas USA-Mehhiko piiril Texases McAllenis asuvat immigrantide kinnipidamiskeskust.

Khakivärvi Zara jakk maksis 39 dollarit ehk ligi 32 eurot.

Väljaanne Hollywood Life avaldas nüüd lekkinud helifaili, mis heidab valgust sellele, miks Melania toona sellist jakki kanda otsustas. Klipis võib kuulda ka, kuidas tema tollane sõbranna Stephanie Winston Wolkoff uurib, miks Melania sellise jaki ostis.

«Ma ajan sellega liberaalid närvi, seda kohe kindlasti,» võib kuulda Melaniat vastamas ja naermas. «Kõik nad on nagu, püha jumal, see on kõige jubedam asi. Nad on hullud,» lisab endine esileedi.

Veelgi enam, Melania tunnistab ka, et «tuli selle mõtte peale ise» ja et tema stilistil Hervé Pierre'il polnud sellega mingit pistmist.

Melania endine sõbranna Stephanie Winston Wolkoff väitis hiljem, et Melania kandis sellist jakki, sest vastasel juhul oleks temast uudistes vaid kaks minutit räägitud. «Melania teeb asju tähelepanu pärast, mitte mingil kindlal põhjusel ja see on midagi sellist, mis sai mulle aja jooksul selgeks.»

Toona säutsus tollane USA president Donald Trump Twitteris, et tema abikaasa kandis jakki ühel kindlal põhjusel. «Tekst sellel jopel viitab libauudistele. Melania on saanud aru, kui valelik meedia olla võib, kuid talle ei lähe see enam korda, sest ta tunneb valed ära,» selgitas Donald Trump siis.

Samas sõnas Melania esindaja toona, et jakilt pole mõtet mingisugust salasõnumit otsida. «Ta külastas Texases illegaalselt USAsse saabunud lapsi. See samm näitab, et esileedile läheb laste saatus korda. Meedial tuleks panustada oma aega ja energiat rohkem esileedi heategevusprojektidele ja tööle, mitte ta rõivastest sõnumite otsimisele,» lisas esindaja toona.