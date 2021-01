ARVAMUS ⟩ Juku-Kalle Raid: iga kord, kui kohtan mõnd arvamust, mis räägib «Muutunud Venemaast», mõtlen süüdimatusele

Kui Navalnõi suundus mõni aeg tagasi Moskvasse, kus ta kohe kinni pandi, mõtlesin, et saan temast aru. Kangastus diktatuurriigi ajalugu: kui Venemaa julgeolek tahab, pole asigi teda lõpuks ükskõik mis vahenditega ükskõik mis maalt ära koristada. Meenutagem Trotski pead tabanud kirkalööki. Kui Navalnõi nii avalikult Venemaale trügis, on aga Putinil märksa keerulisem talle sama avalikult otsa peale teha, näiteks teatada, et too hammustas vanglas liiga suure tüki putru ja lämbus ära.

Navalnõi juhtum tuletas meelde Nõukogude Liidu algusaastaid, mil naivism Nõukogude riigi vastu maailmas oli veel nii suur, et üle planeedi siirdusid tõesti tuhanded inimesed vabatahtlikult sinna, et aidata kommunismi ehitada ja luua töörahva paradiis.

Aga peale maailmas palju tähelepanu äratanud Navalnõid, kes tegelikult kaitses Venemaale naastes omaenda isiklikku elu, tunneb ajalugu tuhandeid inimesi, kes on vabatahtlikult Venemaale roninud – omamata selle maaga mingit seost – ning igavesti kaotsi jäänud. Navalnõi juhtum tuletas meelde Nõukogude Liidu algusaastaid, mil naivism Nõukogude riigi vastu maailmas oli veel nii suur, et üle planeedi siirdusid tõesti tuhanded inimesed vabatahtlikult sinna, et aidata kommunismi ehitada ja luua töörahva paradiis. Nende seas leidus ka eestlasi ja ühe pöörane lugu on kunagi ka raamatusse raiutud. Et tegemist on haruldase teosega, usun, et poleks paha see seiklus siin ära rääkida. Edvard Õun kirjutas oma mälestusteraamatu 1956. aastal.

Väikeseks eelmänguks peame korraks kanduma Esimese maailmasõja järgsesse aega, täpsemini 1920ndate algusesse. Need olid USA-s pöörased pidude, modernsete tantsude, jazzi, kasiinode, klubide ja ohjeldamatuse aastad, ent Euroopas läksid asjalood üsna oluliselt teisiti. Näiteks vaevlesid märkimisväärses vaesuses vähemalt poole Euroopa, aga ka Soome, Rootsi ja Norra inimesed. Kas mäletate Astrid Lindgreni südamlikku lastekat «Hulkur Rasmus», kus Rasmus koos Paradiisi-Oskariga leiab rannikult lahesopist mahajäetud küla, sest kõik inimesed on USA-sse paremat elu otsima sõitnud. Sellised tühjad külad olid 1920ndate Põhjamaades vägagi tavaline nähtus, Tõotatud Maale kippusid kõik, nende hulgas leidus ka sadu hakkajaid eestlasi. Üks säherdustest oli niisiis Edvard Õun, kes suundus New Yorki, hakkas seal tööle ehitajana (toonane Kalevipoeg!) ning juba aastakese pärast asutas oma ehitusfirma. Kõik muutus Mustal Neljapäeval 1929, kui börss nagu tikumajake kokku langes ning väga suure osa inimestest endaga kaasa, otse põhja vedas.

Nõukogude propa meelitas väga tagajärjekalt inimesi kokku kogu planeedilt, mitte keegi ei kujutanud ju ette, mis moodustis see «töörahva riik» tegelikult on.