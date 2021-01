TEDA MÄLETATE? ⟩ Kaheksa last korraga sünnitanud naise võsukesed 12 aastat hiljem

Emasse ei ole aga alati nii soojalt suhtutud. Paljud ei mõista, miks on vaja saada nii palju lapsi ja üle oma võimete elada. In Touch Weekly le antud intervjuus avaldas naine, mis ta õelatest kommentaaridest arvab. «Keegi ei vaja lapsi. Ma ei kavatsenud saada kaheksat last korraga, kuigi jah, ma soovisin suurt peret», tunnistab naine.

Nadya lapsed sündisid kehavälisele viljastamise tagajärjel, mispuhul on mitmikute sünd väga tõenäoline. Dr. Michael Kamrava kandis naise emakasse 12 embrüot, mille tulemusena sündiski Nadyale kaheksa last, kirjutab The New York Times. Naine tunnistas, et ei uskunud arsti ja arvas, et saab kaks last.