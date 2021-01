AMEERIKA UNISTUS ⟩ Briti Marilyn Monroe ajab oma välimusega suurt raha kokku

Šotimaal Glasgow lähistel sündinud noor Jasmine Chiswell jättis maaelu ja kolis Hollywoodi, et nautida elu magusamat poolt. Naine mitte ei sarnane vaid Marilyn Monrole, vaid ta ka elab kadunud moeikooni kunagises kodus Runyon Canyonis, mille väärtus on kaks miljonit dollarit. Naisele on alati meeldinud kõik kallis, särav ja glamuurne, kirjutab Daily Star.