ÜLEVAADE ⟩ Fännid ja ennustusportaalid pakuvad, kes võidab Eesti Laulu

Eurovision Worldi kodulehel saab igaüks oma lemmiku poolt hääletada. Sealsete edetabelite järgi näib, et koha esikolmikus on kindlustanud peamiselt meeslauljad. Poolfinaalide järjestuses jäid viimastele kohtadele Redeli lugu «Tartu» ja Kristin Kalnapenki lugu «Find a Way».

Esimene poolfinaal:

1. Koit Toome – «We Could Have Been Beautiful»

2. Egert Milder – «Free Again»

3. Hans Nayna – «One by One»

Teine poolfinaal:

1. Gram-Of-Fun – «Lost In a Dance»

2. Uku Suviste – «The Lucky One»

3. Jüri Pootsmann – «Magus Melanhoolia»

Oma lemmikutest pani edetabeli kokku ka ESC Beat, kelle esikolmik on vastupidi naiseliku hõnguga. Viimasele kohale jäi Indrek Vaheoja ja Kristjan Odeni laul «Tartu».

1. Heleza – «6»

2. Sissi – «Time»

3. Nika Marula – «Calm Down»

Austraalia Eurovisooni fännide veebisait Aussievision korraldas hääletuse, mille järgi pääseb troonile eelmise aasta Eesti Laulu võitja. Temast kaugele ei jää ka lugu «Verona» esitanud eurolaulik. Viimast kohta jagasid Rahel looga «Sunday Night» ja Alabama Watchdog looga «Alabama Watchdog», mis said mõlemad 0 punkti.

1. Uku Suviste – «The Lucky One» (71 punkti)

2. Koit Toome – «Could Have Been Beautiful» (51 punkti)

3. Sissi – «Time» (48 punkti)

EuroVisionary andis edetabeli asemel hoopiski kuulamissoovituse, mis koosneb viiest loost. Kindlasti soovitatakse kuulata Koit Toome, Kadri Voorandi, Suurte Tüdrukute, Hans Nayna ja Uku Suviste eurolaule.

ESCUnited postitab Youtube'i videoid, kus reageeritakse eurolauludele. Esimeses poolfinaalis ennustatakse esikohta Koit Toomele looga «We Could Have Been Beautiful» ning viimast kohta Kristin Kalnapenkile looga «Find A Way».

ESCUnitedi Youtube'i kanalil annab muusikakriitik teises poolfinaalis osalejatest esikoha Uku Suvistele ja jätab viimaseks Alabama Watchdogi lauluga «Alabama Watchdog».

Poola Eurovisiooni ennustuste Youtube'i kanalil Misja Eurowizja jäeti nukrale viimasele kohale Kadri Voorand lauluga «Energy» ning esikohale platseerus Andrei Zevakini ja Pluuto «Wingman».

Eurovisiooni-teemalisel Youtube'i kanalil ESC Marissa ennustatakse samuti, et viimase koha saab Alabama Watchdog. Esimest korda aga nähakse esikohal Jüri Pootsmanni ja tema lugu «Magus Melanhoolia».