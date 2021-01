Beatrice'i muusikavideot filmiti üle-eelmisel nädalavahetusel Harjumaal mitmes paigas. 20-tunnine võttepäev vältas pühapäeva hommikust uue töönädala esimeste hommikutundideni ning noor lauljatar sai sõba silmale alles ajal, mil varajasemad ärkajad juba jalul on.

Pikk võttepäev algas Saku-Männiku krossirajal, kus kihutati mootorsaanidega lumise metsa vahel. Seejärel suunduti filmima Tallinna südalinna korterisse, kuid ka see polnud viimane võttepaik, kuna video jaoks oli vaja vanni, mida selles elamises polnud.

Beatrice meenutas, et vannistseenide filmimiseni jõuti alles keskööl. «Avastasime, et meil pole sooja vett ning siis pidime hakkama pottidega sooja vett keetma,» rääkis lauljatar. Äparduse tõttu ligunes tüdruk kolmveerand tundi jääkülmas vannivees, kuid vajalikud kaadrid said üles võetud.