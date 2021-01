Jenkivutimehe tüdruksõber langes räige vägivalla ohvriks: ei nõustunud elukaaslase ees kummardama

The Seattle Timesi teatel langes vägivaldse rünnaku ohvriks Wheeleri tüdruksõber. 140 kilo kaaluv ja kahemeetrine jenkivutihiiglane võeti vahi alla esmaspäeval.

Väljaande sõnul sai häireskeskus nädalavahetusel kõne Wheeleri tütarlapselt, kes oli ennast paari vannituppa lukustanud. Spordimehe tüdruksõber rääkis politseile, et «teda tapetakse».

Politseiraportis seisab, et Wheeler käskis 65 kilogrammi kaaluval naisel enda ees kummardada, kui naine sellega ei nõustunud, võttis mees naise ja viskas ta voodisse ning hakkas kägistama.

The Seattle Times lisas, et Wheeleril on diagnoositud bipolaarne häire, kuid viimasel ajal pole ta ravimeid võtnud.