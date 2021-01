Oscari-võitja Jared Leto kaotas oma kuldmehikese ära

James Cordeni jutusaatest osa võtnud Jared Leto (49) avaldas, et kaotas ära oma Oscari, mille ta 2014. aastal võitis. Näitleja, kes on ka tuntud muusik, avaldas, et kuldmehike võis kaduda kolimise käigus. Nimelt vahetas Leto Los Angeleses maju ja nüüd ei ole ta auhinda enam näinud, vahendab Page Six.

«See võib kuskil olla, aga kõik on seda igalt poolt otsinud,» tunnistas Leto. «Kus iganes see ei ole, loodan, et see on heades kätes. Me ei ole seda mõnda aega näinud.»

Leto välistas võimaluse, et see visati prügikasti ja loodab, et see on ikka kellegi käes. «Mäletan õhtut, millal selle kaotasin, see käis nii paljude inimeste käest läbi. [...] Seda oli tore jagada seega loodan, et keegi hoolitseb selle eest.»

Kuldmehike on kindlasti Leto jaoks tähendusrikas, kuid eriti väärtuslik auhind ei ole. Nimelt ei tohi võitjad oma kuldmehikest müüki panna enne, kui nad ei ole seda Ameerika Filmiakadeemiale pakkunud. Nõustumisel saab viimane auhinna tagasi osta 1 dollari ehk 0,82 euro eest. Sama reegel kehtib ka võitjate pärijatele ja volitatud isikutele, kes võivad kujukese omandada kingituse või päranduse teel.

Reeglites on ka kirjas, et Oscari-võitjad ei tohi ise mingil moel kujust lahti saada. Kuldmehikese väärtus võib olla muidugi palju suure, kui mingil põhjusel Filmiakadeemia auhinda ise tagasi osta ei soovi.