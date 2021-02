TOTTER LUGU ⟩ Arvutimängu loojad paluvad mängijaid: lõpetage Keanu Reevesiga seksimine

Eelmisel aastal avaldatud arvutimängus «Cyberpunk 2077» on kandev roll näitleja Keanu Reevesil. Kuna tihti armastavad mängijad originaalkoodi veidi modifitseerida, siis naljahambad otsustasid mängu muuta nii, et Keanu Reevesi tegelaskujuga saab astuda vahekorda, vahendab The Verge.