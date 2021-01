EMA 2021 ⟩ Vaata, kuidas valmistuvad Eesti Muusikaauhindade galaks muusikud ja suunamudijad

Lauljatar Birgit Sarrap meenutab eelmist aastat, kus kõik oli tavapärane. «Last year was definitely fun» ehk «eelmine aasta oli kahtlemata lõbus» kirjeldab ta EMA 2020 galat.

Ansambli Trad.Attack! liige Jalmar Vabarna leiab sarnaselt Heelia Sillamaaga, et ka praegusel keerulisel ajal on omad plussid - sel aastal saavad muusikud rahulikult kodus tiksuda. «No glam, just TV» ehk «glamuurivaba, lihtsalt telekas» kirjeldab Vabarna tänast õhtut, mis tavapäraselt oleks vaid glamuur ja tähesära.