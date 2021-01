ÜLLATUS ⟩ Kuidas pääses Pärnu poiss AG aasta artisti nominentide hulka?

AG, kodanikunimega Silver Orissaar, on sündinud 1998. aastal ning alustas muusikaga tegelemist juba päris noorena: laulmist on ta õppinud nii poistekooris kui ka ansamblis. Samuti pole mehele pillimäng võõras: koolibändis mängis ta trumme, klaverit, kitarri ja basskitarri, ilmneb 2019. aastal Pärnu Postimehele antud intervjuust.

Mehe populaarseimat muusikavideot on Youtube'i keskkonnas vaadatud üle miljoni korra ning lisaks albumitele müüb ta ka enda fännikaupa.

2019. aastal ütles räppari mänedžer Jaanus Saks, et noormees pole pärast debüütalbumit käed rüpes ootama jäänud, vaid on nokitsenud kodustuudios uute lugude kallal. Toona öeldut kinnitab noore räppari diskograafia: vikipeedia andmetel ilmus räpparil ainuüksi eelmisel aastal kolm albumit.

Koostööd on noor räppar teinud muuhulgas nii Beebilõusta kui ka Lauri Saatpaluga.

Muusika tegemise kõrvalt on mees ka ennast harinud - eelmisel suvel lõpetas AG Tartu Ülikooli Pärnu kolledži.

Noor räppar teeb aga oma TikToki kontol huvitavat mängu: Ta kutsub inimesi üles enda poolt hääletama ning kommenteerima TikToki video alla «hääletatud». AG lubab hääletanute seast välja valida 20 inimest, keda ta samal platvormil jälgima hakkab. Videol on 914 kommentaari.

AG galaõhtu eel: ootusärevus on suur!

«Tunne on rets, ootusärevus on suur, oleme Pärnu Wasa hotellis sõpradega ja jälgime telekast EMA galat. 2020. aasta on olnud väga huvitav, kuid samas siiski sai antud palju kontserte. Elame näeme ja eks ole näha, mida rahvas arvas,» ütles AG vahetult enne gala algust Elu24-le.