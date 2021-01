Naise tavatu viis KitKati söömiseks ajas netirahva marru: sind tuleks eluks ajaks vangi panna!

TikToki kasutaja Jennifer postitas videoplatvormile klipi, kus ta KitKati batoonilt šokolaadi maha peseb, sest see on muidu «liiga magus».

Mida aga paljud inimesed ei tea, on see, et tegelikult ei rääkinud Jennifer videos ise. Ta kasutas üsna populaarset heliklippi, kus kõlav hääl ütleb järgmist: «Mu poiss-sõber andis need mulle kingitusena, aga nende peal olev šokolaad on liiga magus. Seega ma pesen neid kuuma vee all, et saada tervislikum ja maitsvam alternatiiv.»

Klipp on kogunud juba pea kolm ja poolt miljoni vaatamist, tuhanded vaatajad väljendavad kommentaarides oma raevu ja segadust.

Üks vaataja kirjutas: «Keegi ei käiks kohtamas hulluga, kes loputab KitKati küljest šokolaadi!»

«Sulle tuleks mõista eluaegne karistus ilma tingimisi vabastamise võimaluseta,» ei andnud ka järgmine kommenteerija armu. «Osta lihtsalt vahvliküpsiseid. See kõik on liiga vesine!» kõlas sekka ka üks nõuanne.

Need, kes oli antud heliklippi varem kuulnud, said aru, et tegemist on naljaga. «Te ilmselgelt ei ole originaali näinud,» kirjutas üks mees.

Hiljem Jennifer tunnistas ka ise, et KitKat on tema lemmikšokolaad ja ta filmis selle ainult nalja pärast. Ta kirjutas: «Muidugi on see nali! Kuna aga sain ainult negatiivseid kommentaare, siis TikTok peatas minu vaatamised!»