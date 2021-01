HITIHOIATUS ⟩ Eesti tipp-poliitiku minevikust leiab seninägematu muusikalise pärli

Lihtsa esinejanime Andre all tuli ta juba 2012. aastal välja looga «Jäine tuul». Omakirjutatud sõnadega pala instrumentaali eest on hoolitsenud aga produnime Ezay all tegutsenud Igmar Ilves .

Viimase sulest on ka video. See on isegi veidi «rahvusvaheline»: nimelt paistab video olema filmitud Lätis. Klippi on vaadanud Youtube'is vaid veidi üle 4000 inimese. Vaata siit, milline on Hanimäe ainukordseks jäänud muusikakatsetus!