UUED MEEMID ⟩ Kim Kardashian demonstreerib taas oma inetut nutunägu

Kõnealune meem oli kuvatõmmis teise hooaja 8. episoodist, kus tõsielustaar Kim Kardashian nutab raha raiskamise pärast. Peale seda on suured fännid hakanud usinalt episoodidest meeme vorpima. Eriti menukad on muidugi staari nutumeemid.

Kardashiani ja Jennerid tõmbasid aga eile kokku oma viimase episoodi, milles võib Kimi näha järjekordselt pisaraid valamas, kuid nüüd juba muudel põhjustel. Episoodi treilerist Nimelt valas naine pisaraid, kui Kimi ema Kris Jenner võttemeeskonda teavitas, et see jääb viimaseks episoodiks.

«Keeping Up With The Kardashian» on jooksnud teleekraanidel juba aastast 2007. See aasta möödub võtete alustamisest 14 aastat, mis puhul on otsustanud pere oma igapäevaelu kajastamise lõpetada. Mis põhjustel täpsemalt sari katki jäetakse, selgub märtsis.