SAHINAD ⟩ Kes on saladuslik mees, kellega Anita Sibul paradiisisaarel luksuslikult aega veedab?

Suunamudija Anita Sibul jagab fännidega Instagramis, kui luksuslikult India ookeani hingematvalt ilusatel Maldiividel aega veedetakse. Elu nagu filmis - basseinide, siidkleitide ja restoraniskäikudega.

Niisiis läheb reis edukalt, kui välja arvata see, et väikese äparduse pärast koroonatestiga oleks neiu lennukilt peaaegu maha jätnud. Kes on aga see saladuslik kaaslane, kes Anitast Instagrami jaoks glamuurseid pilte teeb?

Anita Sibul Cerruti Instagramis. FOTO: Lugeja foto

Elu24le laekunud vihje järgi ilmus Anita finantshai ja iduettevõtja Andre Cerruti instaloos. «See 'keegi' on üsna tuntud sugardaddy Andre Cerret,» väidab lugeja Elu24 arutluse peale kindlalt. «Tegid üksteisest kaadreid ja kõik klappisid.»

22-aastane Anita on juba ammu öelnud, et tema eelistab vanemaid ja kogenumaid mehi. Sõnade taga on ka teod: meenutagem kõmulist Jaanus Karilaiu skandaali. Nüüd võib neiut aga näha Cerruti Instagramis. «Kogu õnn peitub rahulikus hommikusöögis,» filosofeerib mees.

Cerruti sotsiaalmeediast võib aga leida ka kinnitust, et ka tema on juba aastate eest oma äridega Tallinnas tegutsenud. Samuti annab mehe enesekirjeldus aimu, et Anitaga võidakse suisa hingesugulust tunda: «Elu on liiga lühike, et odavat veini juua ja odavklassis lennata.»