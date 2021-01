JAMA LUGU ⟩ Äsja abiellunud Pamela Anderson tembeldati «kodulõhkujaks»

Andersoni süüdistatakse ihukaitsja Dan Hayhursti võrgutamises sel ajal, kui viimane staari heaks töötas. Ajal, mil «Rannavalve» staar väidetavalt mehele silma peale pani, oli ta suhtes teise naisega.

Mehe endine kallim Carey, kellega mees viimased viis aastat koos elas ja kes ta lapsi kasvatas, väidab nüüd, et tal polnud mehe afäärist aimugi. Samuti ei olnud tal aimugi, et Pamela ja Dan on abiellunud, ta luges sellest hoopiski internetist.

«See pole mingi karantiiniaja armastuslugu, kuigi sellist muljet üritatakse jätta. See kõik on üks fassaad,» sõnab 42-aastane Carey.

«Ma otsustasin sellest avalikult rääkida, sest tahan, et inimesed teaksid, et minu peaaegu viis aastat kestnud suhe, kus on mängus ka kolm last, lõppes Pami ja Dani afääri tõttu, mis algas juba siis, kui ta oli veel minuga koos.»

«See on kurb, et inimesed seda (abielu - toim) tähistavad ja neid õnnitlevad,» lisab Carey, kelle sõnul algas Pamela ja Dani suhe läbi valede ja pettuste. «See polnud armumine, mis üleöö oleks juhtunud. Ta töötas tema heaks kuus kuud enne, kui midagi üldse juhtus.»

«Ja ta polnud siis tema ihukaitsja, ta oli töömees. Ta palgati tema (Pamela - toim) maja juurde töid tegema.»

Carey rääkis väljaandele The Sun ka, kuidas 2019. aastal Pammy heaks tööle asunud Dan kurtis, kui keeruline oli staari heaks töötamine. Naine jagas väljaandega ka ühe sõnumi sisu, mis mees talle toona saatis. «Draakon on valla lastud. Ta rääkis siin Pamist,» paljastab Carey.

Küll aga märkas naine, et 2019. aasta märtsis asjad muutusid. Dan hakkas üha rohkem ja rohkem aega Pamela juures veetma. «Dan jäi tema juurde ööseks ja ei tulnud koju, samal ajal hoolitsesin mina tema laste eest.»

«Alguses ta eitas seda, aga kui ma temalt lõpuks otse küsisin, kas ta on Pamelaga maganud, vastas ta: «Kõik, mis ma ütlen, on see, et oleme sellest piirist üle läinud.»»

Dani ja Pamela suhe arenes sealt edasi ning 2020. aasta juulis kolis mees Carey juurest välja.

TMZ vahendas, et Pamela armus oma uude abikaasasse koroonaviiruse pandeemia ajal, kui nad olid kogu aeg ninapidi koos. Privaatne pulmapidu toimus detsembris, pühade ajal, kuid uudis jõudis meediasse alles nüüd, jaanurikuu lõpus.