HAPNIKUVARGAD ⟩ Mehhiko kurjategijad on leidnud endale uue tulutoova «äri»

Mehhiko föderaalsete võimude teatel on jaanuaris toimunud vähemalt 14 hapnikupaakide röövi, vahendas Mexico Daily News.

Julgeolekuministeerium ja föderaalne tarbijakaitseagentuur Profeco teatasid ühisavalduses, et México osariigis on toimunud viis röövi. Lisaks on toimunud veel kolm röövi Mexico Citys, kaks Tlaxcalas ja üks Pueblas, Durangos, Sonoras ja Michoacánis.

Selle nädala kolmapäeval vahistati Pueblas Amozocis kolm meest seoses 89. hapnikuballooni vedanud veoauto röövimisega. México osariigis Coacalos jõudis aga sama kuriteo eest sel nädalal kohtu ette samuti kaks meest.

Vähemalt kolm väidetavat kahtlusalust on vahistatud seoses hapnikuballoonide vargustega, mille hind küündib praegu mustal turul koguni 30 000 peesoni (1485 USA dollarit).

Meditsiinilise hapniku paagid maksavad tavaliselt 4000–7000 peesot ehk 200 kuni 345 USA dollarit.

«Meil on olnud teateid võltsitud hapnikust ja mustal turul müümistest ja nüüd on sellega seotud isegi organiseeritud kuritegevus,» ütles siseminister Olga Sánchez teisipäeval.

Lisaks veoautode röövimistele on Tlaxcala, Sonora ja México osariikides tulnud ka haiglates hapnikupaakide vargusi ette, teatas ajaleht Reforma.

Föderaalsed võimud jälitavad ka inimesi, kes on interneti teel alustanud pettustega, kus heausksetele inimestele, kes soovivad oma haigetele lähedastele veebist hapnikku osta, tehakse näilisi müügipakkumisi.

Profeco juht Ricardo Sheffield ütles kolmapäeval, et sadadel veebihapnikumüüjatel on e-kaubanduse lehed või sotsiaalmeedia profiilid praeguseks kustutatud.

«Me töötame käsikäes küberpolitsei, rahvuskaardi, sotsiaalmeedia platvormide ja e-kaubanduse saitidega. Oleme eemaldanud üle 100 e-kaubanduse lehe, mis petavad tarbijaid, spekuleerivad ja kuritarvitavad hindu. Kustutasime ka 700 Facebooki profiili ja võtame sel nädalal veel 1000 valekasutajat ette,» ütles ta.

Sheffield kutsus tarbijaid ignoreerima sotsiaalmeedias levitatavaid hapnikuballoonide müügireklaame, öeldes, et need on tõenäoliselt varastatud ja täidetud pigem tööstusliku kui meditsiinilise hapnikuga.

«Sa lihtsalt loobid oma raha tuulde, tõenäoliselt ei saa sealt vajalikku kaupa,» hoiatas Sheffield.

Mexico City politsei on avastanud juhtumeid, kus inimesed maksid internetis madalate hindadega pakutavate hapnikuballoonide eest, kuid ei saanud neid kunagi kätte. Profeco on sulgenud kuus Mexico City, México osariigis ja Jaliscos asuvat hapnikuvarustuse ettevõtet tööstushapniku meditsiinilise hapniku pähe müümise, pooltäidetud balloonide müümise eest täishindadega ning veel kümnetele sarnastele tootjatele on sanktsioonid määratud.