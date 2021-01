KLÕPS ⟩ Dubais poolalasti pilti teinud modell langes karmide süüdistuste alla

Kui Brasiiliast pärit modellihakatis Luana Sandien Dubaisse reisis ja näala eest kõrbes mõne päris paljastava pildi lasi teha, ei osanud ta midagi halba mõelda. Vastupidi - naine pani need oma 14 000 Instagrami fänni rõõmuks üles, sest oli piltidega väga rahul.

Nüüd süüdistatakse Luanat aga Araabia Ühendemiraatide karmide seaduste rikkumises. Nimelt kattis naine rindu vaid kätega. Sellega ei olnud paljud rahul. Vastupidi, väidetakse, et ta sülitas kohalikele kommetele.

27-aastane modell kinnitab aga, et ei mõelnud midagi halba. «Need olid ühed parimad pildid, mis ma kunagi teinud olen,» selgitas ta. «Ma ei mõelnud kellelegi piinlikkust valmistada.»

Naine arvab, et ei teinud tegelikult midagi illegaalset. «Katsin hoolikalt rinnad käega, sest teadsin, et riigis on keelatud olla alasti,» meenutas ta. «Sellele vaatamata hakkasid heiterid mind ähvardama.»

Kirikus alasti?

«Kuidas see saab olla, et sind ei vahistatud?» ei andnud kommentaatorid armu. «Igal riigil on omad seadused, mida mitte järgides satud sa jamasse. Sellist asja ei luba paljud riigid, kui ei sobi, ära mine sinna,» arvas aga teine kommentaator.

Kellegi sõnul on see aga päris pühaduseteotus: «See on nagu paljalt keset kirikut seismine. Sa võid arvata, et kõik on okei, aga kõigil teistel sealolijatel on ilmselt teistsugune seisukoht.»