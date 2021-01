Keenias eluohtlikku olukorda sattunud Kertu Jukkum: millal me küll koju saame, ei tea keegi

Kertu Jukkum avaldas Instagrami-lugude vahendusel, et tal tuleb Keeniasse plaanitust kauemaks jääda. «Aga millal me küll koju saame, ei tea keegi. Teised eestlased said koroonatestita lennukile, meie ei saanud lennujaamagi. Jäime lennust maha!» kirjutas ta.