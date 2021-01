Kalvi-Kallega kiirkohtingul käinud jaapanlanna Yuri: mul ei ole šokki

«OMG, tüdrukutele saadetakse kaela mingi kriminaal, joodik. Lihtsalt ulme. Kus on korraldajate mõistus? Kas tõesti normaalseid mehi võtta pole, kui nii, siis tuleks jätta selline asi korraldamata. Õudne minu arvates...» seisab ühes populaarseimas kommentaaris.

«Haige... Tüdruk oli tore ja viisakas ja üldse, rääkis eesti keeles suht normaalselt. Mees oli nagu mingi vana päss, kes vist arvab, et on mingi saak...» mõtiskles teine kommentaator.

Endine raadiohääl Taavi Libe selgitas, et ettevõtmise eesmärk oligi matkida olukorda, mis kiirkohtingul võib ette tulla: inimesed ei kliki ja tunnevad end kohatult. «Seda kõike äraspidiselt ja võimendatult, mis meelelahutuslikule formaadile kohane,» täpsustas Libe.

Libe sõnul kutsuti saatesse just Kalvi-Kalle, kuna ta on «TV3 vaatajatele tuttav ja kindel valik». Mehe matslikust käitumisest hoolimata ütles Libe, et osalejad lahkusid saatest rõõmsalt.