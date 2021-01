«Eesti OnlyFansi ristiema» Merylin Nau on rääkinud, et USAs on paljudel artistidel ja A-kategooria staaridel saidil konto, sest nad müüvad seal telgitagust sisu ja fotosessioone. «See on kõigest platvorm, seal võid müüa ja teha ükskõik mida. OnlyFansi ei pea kasutama intiimseteks piltideks või teenusteks,» selgitas Nau mullu sügisel Elu24-le antud intervjuus.